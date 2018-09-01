Aris Saloniki - Larissa maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Aris Saloniki ile Larissa, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:15. Aris Saloniki 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Larissa 3 puanda ve 4. sırada. Aris Saloniki son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Larissa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 721 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aris Saloniki kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Larissa sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Aris Saloniki önceki hafta Xanthi mücadelesinde 0-1 kazandı.

Larissa ise Panathinaikos karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Larissa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Larissa, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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