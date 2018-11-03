Aris Saloniki - Olympiakos rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Aris Saloniki ile Olympiakos, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Aris Saloniki 12 puanla 8. sırada, Olympiakos 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Aris Saloniki son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Olympiakos, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 557 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aris Saloniki kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Olympiakos sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Aris Saloniki önceki hafta Olympiakos mücadelesinde 2-0 yenildi.

Olympiakos, Aris Saloniki karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Aris Saloniki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aris Saloniki, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Olympiakos, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olympiakos 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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