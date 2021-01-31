Arıza 20. yeni bölüm 2. fragman yayında! Arıza fragman izle

"Bizi onure etti"

Arıza dizisinin 20. yeni bölümünden fragmanlar ekrana geldi. Ali Rıza ve Burak'ın karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken İhtiyar'ın sağ kolu Safir'in, Ali Rıza'ya vereceği görev merak konusu oluyor. Muzaffer ve Rukiye Hanım arasındaki gizli gerçeğin ne olduğu akıllarda soru işareti bırakırken, aksiyon dolu sahnelerin nefes keseceği bölüm heyecanla bekleniyor.

ARIZA 20. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ARIZA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir ismin peşine düşer. Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza’yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım’a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!