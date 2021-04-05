Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 29. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza Balaban’dan intikamını almış, sıra Burak’a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar’dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet’in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide’yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır.

Ali Rıza ve Haşmet ise Burak’ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza’ya yabancı biri değildir…

ARIZA 29. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...