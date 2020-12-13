SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza çekim yapılan mekanlarıyla seyir zevkini artırmayı başarıyor. Peki, Arıza nerede çekiliyor? İşte Arıza çekim yapılan mekanlar ve semtler...

ARIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Arıza dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden sahneler yer alıyor.

Arıza dizisinin İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında bir çok farklı mekanda çekimler yaptığını belirtelim. Dizinin çekimleri Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.

Arıza dizisinin mahalle çekimleri ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan eski Kundura fabrikası olarak bilinen şimdiki dizi-film plato alanında gerçekleştiriliyor.

Arıza dizisindeki taksi durağı, izleyenlerin dikkatini çekmişti. Taksi durağı Beykoz ilçesinin Paşabahçe semtinde Yalı Erguvan Çıkmazı’nda bulunmaktadır.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza’nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide’yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.