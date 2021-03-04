'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! 0:00 / 0:00

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Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali Rıza ile Haşmet Ağa'nın yüzleştiği sahnede Ali Rıza, Halide'yle görüşmesine kimsenin engel olmayacağını ifade ediyor.

Aralarında düşmanlık olmasını istemeyen Ali Rıza, kendini açıklamaya çalışıyor ancak tüm çabasına rağmen Haşmet Ağa geri adım atmıyor. Ali Rıza'nın babasıyla ilgili ortaya çıkan gerçeklerin iki aile arasında nelere sebep olacağı merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim’e ulaşarak Balaban’ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat’ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza’yı dize getirmeyi hedefler.

Haşmet’in Ali Rıza’ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet’i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, ’Ali Rıza benim oğlum!’ der. Ali Rıza ve Mert, Halide’yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

İşte "Arıza"nın 25. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;