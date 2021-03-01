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HaberlerTelevizyonArıza'da heyecan dolu gelişmeler soluksuz izlendi! Arıza'da neler oldu?
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Arıza'da heyecan dolu gelişmeler soluksuz izlendi

SHOW TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu gelişmeler soluksuz izlendi. Bir yandan Balaban'ı bitirmek isteyen, bir yandan da babasıyla ilgili gerçeklerin peşine düşen Ali Rıza'nın yapacağı hamleler büyük merak uyandırırken, finalde ekrana gelen dövüş sahnesi dikkat çekti

Arıza'da heyecan dolu gelişmeler soluksuz izlendi! Arıza'da neler oldu?
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Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da Ali Rıza, babasıyla ilgili gerçeklerin peşine düştü. Bir yandan Balaban'a karşı harekete geçen, bir yandan gerçekleri öğrenmek isteyen Ali Rıza'nın yapacakları büyük heyecan uyandırırken, finalde ekranlara gelen dövüş sahnesi nefesleri kesti.

Ali Rıza, çok güçlü bir rakibe karşı ringe çıkmak zorunda kaldı. İkilinin karşılaşmasında gerilim giderek artarken, Ali Rıza'nın aldığı darbeler sonucunda yere düşmesi korku dolu anlara sahne oldu. Akıllardaki tek soru ise "Ali Rıza ayağa kalkabilecek mi?" oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #DÜĞÜM DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 24. bölümüyle ABC1 20+'da 4.76 izlenme oranı (rating),9.40 izlenme payı (share),AB'de 4.12 izlenme oranı (rating),8.81 izlenme payı (share),Total'de 5.06 izlenme oranı (rating),10.30 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #düğüm etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde kaldı.

ALİ RIZA, BALABAN'IN PEŞİNİ BIRAKMADI

İhtiyar, Ali Rıza ve Halide'yi kurtarmak için Balaban'ın teklifini kabul ederek bombayı durdurmasını söyledi. İhtiyar'ın, Balaban'ın şartını kabul etmesiyle konsorsiyumda yeni bir dönem başladı. Ali Rıza ise Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmadı. İntikam için harekete geçen Ali Rıza, Balaban'ın bahis işlerini yürüttüğü depoya basın yaparak tüm çeteyi yok etti.

Ali Rıza'dan, Balaban'ın mekanına baskın;

MASANIN KILICI, BURAK ERSOYLU OLDU

Balaban'ın masada yer alması konsorsiyumda gerilimi artırdı. Konsorsiyum toplantısına katılmak için gelen Balaban, burada da Ali Rıza'nın öfkesiyle karşılaştı. Balaban'ın başına silah dayayan Ali Rıza, Burak'a da ortak olduklarını bildiğini söyledi. Ali Rıza'nın Balaban'ı alması, konsorsiyumdakileri şoke etti. Bu hamlesiyle kuralları ihlal eden Ali Rıza, konsorsiyumdaki konumunu da tehlikeye attı. Oy çokluğuyla Ali Rıza görevinden alındı ve yerine Burak Ersoylu getirildi. Konsorsiyumda dengeler bir kez daha alt üst oldu.

Ali Rıza, Balaban'ı alıyor;

Masanın yeni kılıcı, Burak oluyor;

KIZ İSTEME MERASİMİNDE BEKLENMEDİK OLAY

Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemek için Gürkan ailesinin evine gitti. Kız isteme merasimine Mithat'ın gelmesi olayları hiç beklenmeyen bir noktaya getirdi. Haşmet ile görüşen Mithat, Balaban'ın gönderdiği görüntüleri izletti. Haşmet, Ali Rıza'nın babasının, ailesini katledenler arasında olduğunu öğrenince çılgına döndü. Kız isteme faslını bitiren Haşmet, Ali Rıza'ya ailesini de alıp gitmesini söyledi.

"Al aileni git buradan!"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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