Alınan bilgiye göre, Mustafa Akkabak idaresindeki otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Şiremirçavuş Mahallesi mevkisinde arıza yaptı. Bu sırada arkadan gelen Recep Bayrak yönetimindeki otomobil, arıza yapan aracı itmeye çalışan Tanju Kalaycı'ya (31) ve otomobile çarptı.

Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada aracı itmeye çalışan Kalaycı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçtan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan araç sürücüsü Akkabak ile diğer otomobilin sürücüsü Bayrak ve yanındaki Yusuf Kaynak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kaynak ile Akkabak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, arkadan gelen aracın çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilden gaz kokusu gelmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemli aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan karayolu, araçların yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.