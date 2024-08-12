Arızayı tamir etmeye çalışırken akıma kapıldı
Manisa'nın Selendi ilçesinde enerji hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan kişi öldü.
Giriş: 12.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:18
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Kakız, evine gelen enerji hattındaki arızayı tamir etmeye çalıştığı esnada akıma kapıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kakız'ın öldüğünü belirledi.
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