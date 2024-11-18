Arjantin G20 bildirisini veto ile tehdit ediyor
Financial Times, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Arjantin'in Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde kapanış bildirisini veto etme tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, özellikle zenginlere yönelik vergilendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara karşı çıkarak, bu maddelerin bildiride yer alması halinde ortak metni engelleyeceğini belirtti. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Financial Times, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Arjantin’in Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’nde kapanış bildirisini veto etme tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, özellikle zenginlere yönelik vergilendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara karşı çıkarak, bu maddelerin bildiride yer alması halinde ortak metni engelleyeceğini belirtti.
Diplomatik Kaygılar ve Arjantin’in Zirveye Bakışı
Diplomatik kaynaklar, Arjantin’in bu tavrının, ABD’deki seçim sonuçlarının ardından muhafazakâr liderler üzerinde oluşan yeni bir dalganın etkisi olduğunu öne sürüyor. Donald Trump’ın seçim zaferi, Arjantin gibi muhafazakâr çizgideki liderlerin politikalarını daha güçlü bir şekilde savunmalarına zemin hazırladı. Milei’nin, Trump’ın ABD’deki politikalarını bir model olarak benimseyerek, vergilendirme ve iklim değişikliği gibi konularda uluslararası iş birliğini sekteye uğratabileceği ifade ediliyor.
Geçmişte Arjantin, G20 zirvelerinde daha uzlaşmacı bir tutum sergilemişti. Özellikle iklim değişikliği ve küresel ekonomik reformlar gibi alanlarda yapıcı katkılar sunmaya çalışmış, diplomatik uzlaşıyı önceliklendirmişti. Ancak Milei yönetimindeki yeni Arjantin, bu yaklaşımdan uzaklaşarak daha ideolojik bir çizgi benimsemiş görünüyor.
Trump’ın G20 Üzerine Yorumları
Donald Trump, 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi sırasında yaptığı bir açıklamada, “Bu tür toplantılar güzel ancak Amerika’nın çıkarları her zaman öncelikli olmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Trump’ın çok taraflı iş birliğine mesafeli duruşunun bir göstergesi olarak yorumlanmıştı. Milei’nin Trump’a olan yakınlığı ve ideolojik bağlılığı, G20’nin çok taraflı yapısını zayıflatabilecek yeni bir dönemin işaretçisi olarak değerlendiriliyor.
İklim ve Küresel Meselelerde Zor Denge
Diplomatlar, G20 Zirvesi’nde iklim değişikliği finansmanı, Ukrayna krizi ve Orta Doğu’daki gerginlikler gibi kritik meselelerde uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Ancak Arjantin’in veto tehdidi, bu tür meselelerde ortak bir dil oluşturulmasını zorlaştırıyor. Financial Times, Trump’ın seçilmesinin, uluslararası iş birliği mekanizmalarını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelere dikkat çekiyor.
G20’nin Geleceği ve Muhafazakâr Dalganın Etkisi
Arjantin’in bu sert tutumu, G20’nin çok taraflı yapısına meydan okuyan muhafazakâr liderlerin artan etkisini gösteriyor. Milei’nin bu zirvedeki yaklaşımı, sadece Arjantin’in değil, diğer muhafazakâr ülkelerin de benzer bir çizgi benimseyebileceğinin habercisi. Bu durum, G20’nin küresel sorunlara çözüm bulma kapasitesini ciddi şekilde sınayabilir.
Rio de Janeiro’da 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve, yoksullukla mücadele, uluslararası kurumların reformu ve küresel ekonomi gibi konuları ele alacak. Ancak Trump etkisiyle şekillenen yeni muhafazakâr dalga, bu zirvede uzlaşı yerine çatışma yaratabilir.