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Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan'da Yasser Al-Shahrani, karşılaşmanın son bölümünde kalecisiyle çarpışarak kanlar içinde yerde kalmıştı. Çenesinde ve 3 dişinde kırık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcu, Almanya'da ameliyat olurken, Suudi futbolcunun çekilen MR görüntüsü ise gündem oldu.

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  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yendiği maçın son bölümünde Yasser Al-Shahrani, takım arkadaşı Mohammed Al-Owais'in dizinin yüzüne gelmesiyle acı içinde yerde kalmıştı.
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Bir süre hareketsiz yerde yatan Suudi Arabistanlı futbolcunun yüzü ve ağzında kanama meydana gelirken, saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. 
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Hastanede yapılan kontrollerde yüz kemiklerinde çatlak, çenesi ve 3 dişinde kırık tespit edilen 30 yaşındaki futbolcunun çekilen MR görüntüsü ise dikkat çekti. 
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Al-Shahrani'nin dişleri ve çenesindeki hasar açıkça görülürken, bu görüntü sosyal medyada gündem oldu.
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Suudi Krallığı, olay sonrası Katar'a özel uçak yollayarak oyuncuyu Almanya'ya ameliyata gönderdi.
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Almanya'da başarılı bir operasyon geçiren Al-Shahrani, ameliyatın ardından fotoğraf paylaşarak durumunun iyi olduğunu açıkladı.
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

    Al Shahrani yaptığı açıklamada, "Selamün aleyküm. Ameliyatım iyi geçti. İyiyim. Lütfen benim için her gün dua edin." ifadesini kullandı.
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!
  • Arjantin maçında 3 dişi kırılan Suudi Arabistanlı Al-Shahrani'nin son görüntüsü gündem oldu!

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