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Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası grup maçlarında 2. maçlar oynanıyor. C Grubu ikinci maçında Arjantin Meksika ile karşılaşacak. Karşılaşmayı ekranlardan takip edecek futbolseverler Arjantin Meksika maçı tarihi ve saatini gündemine aldı. İşte 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçı Arjantin Meksika mücadelesi hakkında tüm merak edilenler...

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  • Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Arjantin maçı hangi kanalda?

    Arjantin - Meksika maçı için nefesler tutuldu. Katarda düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dünya Kupası'nı iki kez kazanan Arjantin, Meksika karşısında gruptaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Peki Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Arjantin maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

     
  • Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Arjantin maçı hangi kanalda?

    ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? 

    Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak.
  • Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Arjantin maçı hangi kanalda?

    ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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