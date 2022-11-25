Arjantin - Meksika maçı için nefesler tutuldu. Katarda düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dünya Kupası'nı iki kez kazanan Arjantin, Meksika karşısında gruptaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Peki Arjantin - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Arjantin maçı hangi kanalda? İşte detaylar...