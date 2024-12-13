"Arka odaya kaçıp kurtuldum!"

Antalya'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken; alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı. Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.