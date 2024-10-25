Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Akar ve Özlem Çınar'ın paylaştığı dizinin bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak dizilerin yeni bölümleri iki gündür yayınlanmıyor. Bu sebeple ''Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Kanal D yayın akışı…
Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 687. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’25 Ekim Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte Arka Sokaklar 687. Bölüm tarihi…
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Arka Sokaklar 687. Bölüm tarihi, 25 Ekim Kanal D yayın akışı ile belli oldu. Buna göre Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ancak dizinin yeni bölümünün iptal edilme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple dizi saatinden önce kanalın yayın akışına göz atabilirsiniz.
25 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm
00:15 Yalan
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
ARKA SOKAKLAR 687. BÖLÜM ÖZETİ
Yıllar önce kızının başına gelen istenmeyen bir olay sonucu kader kurbanı olan eski boks şampiyonu Osman cezaevinden çıkar.
Osman şimdi ise oğlunu başına sardığı beladan kurtarmaya çalışacaktır.
Mesut ve Selin'in bebeğinin cinsiyeti belli olur. Selin bu haberi Mesut'a tüm sevenlerinin de katıldığı bir partide verecektir.