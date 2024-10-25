Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 687. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’25 Ekim Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte Arka Sokaklar 687. Bölüm tarihi…