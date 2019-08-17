Arka Sokaklar'da Furkan Göksel'in ayrılığı yaşandı. 13 senedir Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç oyuncu Furkan Göksel Instagram hesabından diziden ayrıldığını duyurdu.

FURKAN GÖKSEL ARKA SOKAKLARDAN NEDEN AYRILDI?

Genç oyuncu Furkan Göksel Arka Sokaklar'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu;

“Koooskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hâlâ devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız...”

FURKAN GÖKSEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamlamıştır. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide Metin karakterini canlandırmaktadır.