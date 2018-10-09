Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar dizisi 490. yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Cuma günü yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Arka Sokaklar dizisi oyuncuları ve 490. yeni bölüme dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 490. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, uyuşturucu çetesinin eline düşüyor!

İsmail'in başında bulunduğu uyuşturucu çetesi ekibimizi zor duruma sokuyor. Peşlerine düştüğü haberi alan çete lideri operasyon öncesi önlemini alıyor. Rıza Baba ve ekibi çetenin bulunduğu mekana baskın düzenliyor; fakat, hazırlıklı olan çete ile çatışma yaşanıyor. Bı sırada Mesut çetenin eline düşüyor. Ekip, çeteyi çökertme hayalleri kurarken, Mesut'u kurtarmanın peşine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Soylu), Şevket Çoruh (Mesut Güneri), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ;İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

​Senaryosunu Ozan Yurdakul - Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisinin 490. yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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