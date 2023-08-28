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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu! Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlıyor?

        Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu! Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlıyor?

        Arka Sokaklar 18. yeni sezon ile geri dönüyor. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona başlayacak. Arka Sokaklar yeni sezon fragmanın yayınlanmasıyla 18. sezon tarihi de belli oldu. İşte, "Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:18
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        Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar 18. yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlıyor? İşte, konuya dair detaylar...

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        ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile 1 Eylül 2023 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

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        ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OYUNCULARI

        Arka Sokaklar’ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

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        ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

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        Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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