Arkadaş katilinden şoke eden savunma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSAYGISIZLIK! Son dakika: Arkadaş katilinden şoke eden savunma! - Haberler
ABONE OL

Kocaeli'nde sokak ortasındaki cinayette şoke eden savunma!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta sohbet eden kişilerin üzerine ateş ederek 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Doğan Karadağ, müebbet hapse çarptırıldı. Karadağ işlediği cinayetle ilgili son savunmasında ise, "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum" dedi

SAYGISIZLIK! Son dakika: Arkadaş katilinden şoke eden savunma! - Haberler
Arkadaş katilinden şoke eden savunma!
0:00 / 0:00
DHA

İki yıl önce meydana gelen olayda, Alim Kazancı motosikletiyle evine giderken arkadaşlarını gördü. Arkadaşlarının yanında duran Kazancı, kendisiyle sohbet etti.

DHA'da yer alan habere göre, konuşma seslerinden rahatsız olduğu ve alkollü olduğu öğrenilen Doğan Karadağ, silahla ateş ederek Alim Kazancı'yı başından vurarak öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan Karadağ

Olay sonrası kaçan Doğan Karadağ, yakalanıp, tutuklandı. Karadağ hakkında, 'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak´ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü.

"KARDERDEN BAŞKA BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

Doğan Karadağ, SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı. Doğan K., "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım. Olay kazadır" dedi.

Mahkeme heyeti, Doğan Karadağ´ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dava kapsamında 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçlamasıyla yargılanan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası verildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav tarihleri nedir?
GÜNDEMAÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman?
Son dakika: Levent Gültekin'e saldırıda 2 tutuklama - Haberler
GÜNDEMLevent Gültekin'e saldırıda 2 tutuklama
Yüksek riskli iller hangileridir? Yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir?
GÜNDEMYüksek riskli iller hangileridir?
Bülent Ecevit'in doktoru yaşamını yitirdi - Haberler
GÜNDEMBülent Ecevit'in doktoru yaşamını yitirdi
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan ayı tarihleri
GÜNDEMRamazan ayı ne zaman başlıyor?
HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıktı
GÜNDEMOtobüsteki yolcu karantinaya alındı
OECD ülkeleri arasında internet hızı ve fiyat karşılaştırması
GÜNDEMOECD ülkeleri arasında internet hızı ve fiyat ...
Son dakika: Güzellik salonundaki dehşette müebbet istemi! - Haberler
GÜNDEMGüzellik salonundaki dehşette müebbet istemi!
Son dakika haberler: İzmir'de zabıtalara demir sopalı dayak
GÜNDEMİzmir'de zabıtalara demir sopalı dayak
TUS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı ve STS soru ve cevapları
GÜNDEMTUS sonuçları ne zaman açıklanacak?