Kayseri'de yarı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen ve babası tarafından kayıp ihbarında bulunulan Abdullah Türkmen'in (30),arkadaşı Ahmet A. (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Yahyalı ilçesinde yaşayan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı yarı açık cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

EN SON AHMET AYDEMİR İLE GÖRÜŞMÜŞ

Polis, Türkmen'in cezaevine dönmediğini belirleyince soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet A. ile görüştüğü saptandı. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen Ahmet A., gözaltına alındı. Ahmet A. ilk ifadesinde Abdullah Türkmen ile buluştuklarını, Melikgazi ilçesi Sakar Bağları mevkiinde otomobilde bir süre sohbet ettiklerini anlatarak, daha sonra arkadaşını Kayseri merkeze götürüp, bıraktığını iddia etti.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Ahmet A., polis tarafından çapraz sorguya alındığında ise cinayeti itiraf etti. İfadesinde, "Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedim. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra benzin dökerek cesedi yaktım, cesedin kalıntılarını da taş ile kapattım" dedi.

CESEDE AİT KALINTILAR BULUNDU

Ahmet A.'nın gösterdiği yerde Abdullah Türkmen'in cesedine ait kalıntılar bulunarak, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ahmet A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.