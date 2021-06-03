Arkadaşını bıçakladı, oturup sigara içti

İHA

Isparta'da tartıştığı arkadaşını bacağından bıçakla yaralayan şahıs, olayın ardından bankta oturup sigara içti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane işletmecisi Murat K. ile arkadaşı Şükrü Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K., cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'HARAÇ OLAYI GİBİ BİR ŞEY VARDI'

Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Murat K., gazetecilerin ‘neden arkadaşınızı bıçakladınız sorusuna "Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım" diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Murat K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.'yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.