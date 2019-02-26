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Kaza, geçtiğimiz yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı taksiyle çarpıştı.
Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.
'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, davanın ilk duruşmasına katılan müşteki sanık Sıtkı Dağ “Şehit olan polis memurunun yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum. Kükürtlü Caddesi'nde bulunan taksi durağına girmek için U dönüşü yapmak istedim. Sağımı, solumu kontrol ettim. U dönüşü yasak, bunu biliyorum ama sola dönüşün yasak olduğunu bilmiyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Dönüşümü yapıp, el frenini çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana ne olduğunu hemşireye sorduğumda kaza yaptığımı söyledi. Sağ taraf hatalı parklar nedeniyle doluydu. Ben de iki aracın arasına park ettim. Diğer müşteki sanık polis memurundan şikayetçiyim" demişti.
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