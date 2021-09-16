Arkadaşların eğlencesi faciayla bitti 0:00 / 0:00

İHA

Feci kaza, Aksu ilçesi D-400 karayolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesinde ikamet eden üç arkadaş Mert A., Şakir A. ve Şadi Can, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir restorandaki konsere gelerek gece saatlerine kadar eğlendi. 3 arkadaş konser bitiminde Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan evlerine doğru dönüşe geçti.

Bu sırada Mert A.'nın kontrolünde bulunan kamyonet Abdurrahmanlar Kavşağı'nda aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Süratli olduğu iddia edilen araçta bulunan Şadi Can, çarpmanın şiddeti ile araçtan fırladı. Şakir A. ve Mert A. ise yaralandı. Durum diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

ASKERLİK İÇİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ DONDURMUŞ

Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan araçtan fırlayan Şadi Can, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin Kasım ayında askere gitmek için Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetim Mühendisliği bölümündeki eğitimini dondurduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer iki arkadaşın ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.