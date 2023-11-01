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        Haberler Spor Voleybol Arkas Spor:3 - Mursa: 1 MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Arkas Spor:3 - Mursa: 1 MAÇ SONUCU

        Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 32'li final turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Mursa'yı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, adını 16'lı final turuna yazdırdı. Üst turda CEV Şampiyonlar Ligi eleme grubundan gelecek takımla karşılaşacak Arkas Spor'un olası rakipleri arasında CS Arada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiakos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:48
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        Arkas son 16 turunda
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        Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz

        Arkas Spor: Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Canham, Mirza Lagumdzija, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)

        Mursa: Dirlic, Perillus, Vukovic, Giljanovic, Marquez, Ivancic (Vidakovic, Verasto, Dugandz)

        Setler: 25-21, 25-13, 25-19

        Süre: 73 dakika (27, 20, 26)

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