Arkas Spor:3 - Mursa: 1 MAÇ SONUCU
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 32'li final turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Mursa'yı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, adını 16'lı final turuna yazdırdı. Üst turda CEV Şampiyonlar Ligi eleme grubundan gelecek takımla karşılaşacak Arkas Spor'un olası rakipleri arasında CS Arada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiakos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Canham, Mirza Lagumdzija, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)
Mursa: Dirlic, Perillus, Vukovic, Giljanovic, Marquez, Ivancic (Vidakovic, Verasto, Dugandz)
Setler: 25-21, 25-13, 25-19
Süre: 73 dakika (27, 20, 26)