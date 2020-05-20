DHA

Arktik Okyanusu'nda bulunan Norveç’e bağlı takım adalarından Svalbard’da yaşayan 29 yaşındaki Arne Haugland, haftada bir ila üç kez arasında, sadece şort giyip, buzla kaplı Arktik Okyanusu sularında yüzüyor.

DHA'nın haberine göre Arne Haugland’in devasa buz blokları arasındaki su çukurlarına atladığı, sonra dalıp altında yüzdüğü ve yüzeydeki buzların kırıldığı görüntüleri, yayınladığı sosyal medya hesabında izlenme sayısını her geçen gün artırıyor.

KORKMUYOR, AKSİNE EĞLENİYOR

Sosyal medya kullanıcılarının korkutucu bulduğu o anlara ilişkin açıklama yapan Haugland, buzlu denizde yüzmenin çok eğlenceli olduğunu, kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Haugland açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Soğuk suda yüzmek için herhangi bir eğitime ihtiyacınız yok, buzun altında yüzmek için biraz antrenman yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak, soğuk suya alışın. Sonra buz deliğine yukarı ve aşağı doğru dalın, böylece her şeyin buzun altından nasıl olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Norveç’in batı kıyısında arkadaşıyla daha çılgınca şeyler yapmak için bir yolculuğa çıkacağını söyleyen Haugland, “Şimdi buzun çoğu gitti, o nedenle çok fazla ölüm dalışı ve paraşütle atlama yapacağım.”