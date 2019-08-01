Türkiye’den bir grup bilim insanı, dünyada küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Kuzey Kutbu’na “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”ni İTÜ PoLReC liderliğinde gerçekleştirdi. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katan Türkiye İş Bankası, Arktik’e yapılan İlk Türk Bilimsel Seferi’nin sponsorluğunu üstlendi. 11-26 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki seferde görev alan bilim insanlarının katılımıyla, İş Bankası Genel Müdürlük binasında bir paylaşım toplantısı düzenlendi.

Toplantı; İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama-Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) Müdürü ve Arktik Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve sefer ekibinin katılımlarıyla yapıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali (ORTADA),İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Arktik Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy

Bilim seferi sırasında; Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik araştırılması, bioürünleştirme çalışmaları yapıldı ve 80 Kuzey noktasına varış gerçekleştirildi.

BALİ: “İLHAM VERECİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Toplantıda konuşan Adnan Bali, bilimsel ve akademik araştırma programlarının geliştirilmesinin ve kurumlarca desteklenmesinin ülkemizin geleceği ve toplumsal gelişim anlamında çok önemli olduğunu vurguladı. Projeye destek vermeye ilk toplantıda yarım saat içinde karar verdiklerini belirten Bali şöyle konuştu: “İş Bankası, 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca, faaliyetlerinde hep toplum yararını gözeten, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonu üstlenen, öncü ve rehber bir kurum… ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilim Seferi’ne verdiğimiz böylesine geniş kapsamlı destek de sosyal sorumluluk konusundaki bu bakış açımızın başka bir yansıması… İlk’lerin bankasıyız, Arktik’e yapılan ‘İlk Türk Bilimsel Seferi’nin bir parçası olmaktan, bu çapta bir bilimsel çalışmaya destek vermekten gurur duyuyoruz.”

Arktik’in, buzulların altında pek çok bilinmezliği barındıran, bu yönüyle de bilim dünyasının ilgisini çeken alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Adnan Bali, “Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları da topladılar. Bunun yanı sıra Arktik bölgesindeki sonraki çalışmalar için gerekli izinler, prosedürler konusunda önemli bir hafıza biriktirdiler. İlkler hep zordur, ama yol gösterici olması açısından da önemlidir. Elde edilen tüm bilgilerin, önümüzdeki dönemde akademik dünyamızda bu alandaki çalışmalara katkı sunacağına ve çarpan etkisi ile başarısının yıllara yayılacağına inanıyorum” dedi.

Bilimsel çalışmaları desteklemenin, hemen hemen her sektörü, her alanı teknolojik yeniliklerin şekillendirdiği bu süreçte çocuklarımızı ve gençlerimizi bilime dayalı, farklılık yaratacak çalışmalara daha fazla yönlendirmenin önemine işaret eden Bali, “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’nin, bilime katkısının yanında gençlerimiz, öğrencilerimiz için de ilham verici bir başarı öyküsü olduğuna inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki dijitalleşme, kodlama, yapay zekâ, robotik endüstriler üzerine inşa edilen yeni dünyada, ülkelerin başarısı bilime, eğitime ne kadar önem verdikleri ile doğru orantılı olacak. Bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan ve büyük bir önem atfettiğimiz bilimsel sefer, bu heyecanımızın bir parçası… “ diye konuştu.

KARACA: “BİLİM DÜNYASINA IŞIK OLACAK"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) koordinasyonunda devam eden kutup araştırmalarının göğüslerini kabartmaya devam ettiğini belirtip ekledi: "Türkiye İş Bankası sponsorluğunda İTÜ PolReC koordinasyonunda ekibimizden ve birçok farklı kurumdan araştırmacılar, Arktik bölgede yaşanan iklim değişikliğini görmek ve bu değişimin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere örneklemeler ve gözlemler yapmak üzere yola çıktılar. Türkiye’de hortum gibi uç hava olaylarının görülmesi, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin azalması, deniz suyu seviyesinin artmasıyla etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ölçümlenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. İTÜ’nün bilimsel altyapısı ve öncü misyonu ile iklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyerek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu araştırmamıza katılan akademisyenlerimize başarılar diliyor, bilim dünyası için ışık olacak, gezegenimizin geleceğini kurtaracak bulgulara ulaşılmasını yürekten istiyorum” dedi.

Bilim seferine liderlik yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ise dünyanın sürdürülebilir geleceği için Arktik’teki araştırmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türk bayrağını Arktik’te dalgalandırma onuruna eriştikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmasında, bilim seferi sırasındaki gözlemlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşan Özsoy, “Arktik’te yaptığımız birbirinden değerli farklı üniversite, kurum ve kuruluşun, dünya için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarını Arktik bölgede icra ettik. Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de taçlandırıp, sürdürebilirliğini sağlayacağız. Alınan veriler ve örneklerin, bilimsel olarak incelenmesine hemen başlanacak olsa da hem laboratuvar incelemeleri hem de bilimsel yayınların basımı uzun zamanlar almakta. Türkiye’nin böyle bir adım atması için tam destek veren Türkiye’nin Bankası’na minnettarız” diye konuştu.