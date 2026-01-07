Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de 2 katlı binada yangın çıktı

        Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:20 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:20
        Arnavutköy'de 2 katlı binada yangın çıktı
        Haraççı Mahallesi Harmandere Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler binanın ikinci katındaki daireye yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

