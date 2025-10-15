Habertürk
        Arnavutköy'de evine giderken silahla vurularak öldürüldü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de evine giderken silahla vurularak öldürüldü

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 01:05 Güncelleme: 15.10.2025 - 01:09
        Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazari, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #istanbul
        #Arnavutköy
        #haberler
        #Son dakika haberler
