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Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Arnavutköy'de korkunç kaza! 1 ölü, 8 yaralı
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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

Kaza, dün saat 23.00'te Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Can pazarının yaşandığı kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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