        Arnavutköy'de otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

        Giriş: 24.01.2026 - 05:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 05:42
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
        Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

