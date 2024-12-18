Arnavutköy'de tankerin altında kalan kişi öldü
Arnavutköy'de tankerin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Tankerin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde ilerleyen R.B'nin kullandığı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Özcan'a (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Tankerin sürücüsü R.B. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.