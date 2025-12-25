Arnold Schwarzenegger aldatma skandalından 14 yıl sonra eski eşiyle yan yana

Arnold Schwarzenegger, aldatma skandalından 14 yıl sonra, eski eşi Maria Shriver ile yeniden bir araya geldi. 78 yaşındaki 'Terminatör' yıldızı, Shriver ve kızıyla birlikte objektife gülümsedi.

Bu buluşma, Schwarzenegger'in evlerinde çalışan hizmetçi Mildred Baena ile olan ilişkisinin ve 28 yaşındaki Joseph Baena adlı çocuğunun babası olduğunun ortaya çıktığı 2011'den bu yana bir ilkti.

Çift, aldatma skandalının patlak vermesine kadar 25 yıl evli kalmıştı. 2011'de ayrılmalarına rağmen, boşanmaları resmi olarak 10 yıl sonra kesinleşmişti.

Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın, oyuncu Chris Prat ile evli olan kızı Katherine Schwarzenegger, dün Instagram sayfasında ailece geçirdikleri özel anları paylaştı.

Katherine Schwarzenegger'in paylaştığı diğer özel anlar arasında, 2019'da evlendiği eşi oyuncu Chris Pratt ile birlikte 36'ncı yaş gününü kutladığı bir partiden kareler de yer aldı.

Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver ikilisi, 1977'de Robert F. Kennedy Tenis Turnuvası'nda tanıştı ve 1986'da evlendi. Evlilikleri boyunca çiftin dört çocuğu oldu: Katherine (36), Christina (34), Patrick (32) ve Christopher (28).