Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger aldatma skandalından 14 yıl sonra eski eşiyle yan yana - magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger aldatma skandalından 14 yıl sonra eski eşiyle yan yana

        Arnold Schwarzenegger, 14 yıl önce evdeki hizmetçiyle aldattığını itiraf ettiği eski eşi Maria Shriver ile yıllar sonra bir ara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Skandaldan 14 yıl sonra yan yana
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arnold Schwarzenegger, aldatma skandalından 14 yıl sonra, eski eşi Maria Shriver ile yeniden bir araya geldi. 78 yaşındaki 'Terminatör' yıldızı, Shriver ve kızıyla birlikte objektife gülümsedi.

        Bu buluşma, Schwarzenegger'in evlerinde çalışan hizmetçi Mildred Baena ile olan ilişkisinin ve 28 yaşındaki Joseph Baena adlı çocuğunun babası olduğunun ortaya çıktığı 2011'den bu yana bir ilkti.

        Çift, aldatma skandalının patlak vermesine kadar 25 yıl evli kalmıştı. 2011'de ayrılmalarına rağmen, boşanmaları resmi olarak 10 yıl sonra kesinleşmişti.

        REKLAM

        Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın, oyuncu Chris Prat ile evli olan kızı Katherine Schwarzenegger, dün Instagram sayfasında ailece geçirdikleri özel anları paylaştı.

        Arnold Schwarzenegger ve torunu
        Arnold Schwarzenegger ve torunu

        Katherine Schwarzenegger'in paylaştığı diğer özel anlar arasında, 2019'da evlendiği eşi oyuncu Chris Pratt ile birlikte 36'ncı yaş gününü kutladığı bir partiden kareler de yer aldı.

        Katherine Schwarzenegger - Chris Pratt
        Katherine Schwarzenegger - Chris Pratt

        Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver ikilisi, 1977'de Robert F. Kennedy Tenis Turnuvası'nda tanıştı ve 1986'da evlendi. Evlilikleri boyunca çiftin dört çocuğu oldu: Katherine (36), Christina (34), Patrick (32) ve Christopher (28).

        REKLAM

        2011 yılının mayıs ayı başlarında Shriver, o dönemde yaptığı bir açıklamayla Schwarzenegger'den ayrıldığını duyurmuştu. Shriver, "Bu, her ikimiz için de büyük bir kişisel ve profesyonel geçiş dönemi oldu. Çok düşündükten, değerlendirdikten, tartıştıktan ve dua ettikten sonra, bu kararı birlikte aldık" demişti.

        Arnold Schwarzenegger, dört çocuğu ve damadı Chris Pratt
        Arnold Schwarzenegger, dört çocuğu ve damadı Chris Pratt

        Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Schwarzenegger, dört çocuğunun annesi Shriver ile evliliği sırasında evin hizmetçisi Mildred Baena ile olan ilişkisini ve bu ilişkiden Joseph adında bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

        Schwarzenegger, 2023 yılında yayınlanan 'Arnold' adlı belgesel dizisinde eski eşine aldatma itirafında bulunma anını şöyle anlattı:

        "Maria ve ben haftada bir kez terapiye gidiyorduk ve seanslardan birinde terapist, 'Sanırım bugün Maria bir konuda çok net olmak istiyor. Joseph'in babası olup olmadığınızı öğrenmek istiyor' dedi. Ben de kalbim durmuş gibi hissettim ve sonra gerçeği söyledim."

        Ünlü oyuncunun yasak aşkından olan oğlu Joseph Baena ile benzerliği dikkat çekiyor
        Ünlü oyuncunun yasak aşkından olan oğlu Joseph Baena ile benzerliği dikkat çekiyor
        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ündeş hakkındaki uzaklaştırma kararının haziran ayında

        #Arnold Schwarzenegger
        #aldatma
        #skandal
        #Maria Shriver
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir