Arnold Schwarzenegger aldatma skandalından 14 yıl sonra eski eşiyle yan yana
Arnold Schwarzenegger, 14 yıl önce evdeki hizmetçiyle aldattığını itiraf ettiği eski eşi Maria Shriver ile yıllar sonra bir ara geldi
Arnold Schwarzenegger, aldatma skandalından 14 yıl sonra, eski eşi Maria Shriver ile yeniden bir araya geldi. 78 yaşındaki 'Terminatör' yıldızı, Shriver ve kızıyla birlikte objektife gülümsedi.
Bu buluşma, Schwarzenegger'in evlerinde çalışan hizmetçi Mildred Baena ile olan ilişkisinin ve 28 yaşındaki Joseph Baena adlı çocuğunun babası olduğunun ortaya çıktığı 2011'den bu yana bir ilkti.
Çift, aldatma skandalının patlak vermesine kadar 25 yıl evli kalmıştı. 2011'de ayrılmalarına rağmen, boşanmaları resmi olarak 10 yıl sonra kesinleşmişti.
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın, oyuncu Chris Prat ile evli olan kızı Katherine Schwarzenegger, dün Instagram sayfasında ailece geçirdikleri özel anları paylaştı.Arnold Schwarzenegger ve torunu
Katherine Schwarzenegger'in paylaştığı diğer özel anlar arasında, 2019'da evlendiği eşi oyuncu Chris Pratt ile birlikte 36'ncı yaş gününü kutladığı bir partiden kareler de yer aldı.Katherine Schwarzenegger - Chris Pratt
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver ikilisi, 1977'de Robert F. Kennedy Tenis Turnuvası'nda tanıştı ve 1986'da evlendi. Evlilikleri boyunca çiftin dört çocuğu oldu: Katherine (36), Christina (34), Patrick (32) ve Christopher (28).
2011 yılının mayıs ayı başlarında Shriver, o dönemde yaptığı bir açıklamayla Schwarzenegger'den ayrıldığını duyurmuştu. Shriver, "Bu, her ikimiz için de büyük bir kişisel ve profesyonel geçiş dönemi oldu. Çok düşündükten, değerlendirdikten, tartıştıktan ve dua ettikten sonra, bu kararı birlikte aldık" demişti.Arnold Schwarzenegger, dört çocuğu ve damadı Chris Pratt
Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Schwarzenegger, dört çocuğunun annesi Shriver ile evliliği sırasında evin hizmetçisi Mildred Baena ile olan ilişkisini ve bu ilişkiden Joseph adında bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.
Schwarzenegger, 2023 yılında yayınlanan 'Arnold' adlı belgesel dizisinde eski eşine aldatma itirafında bulunma anını şöyle anlattı:
"Maria ve ben haftada bir kez terapiye gidiyorduk ve seanslardan birinde terapist, 'Sanırım bugün Maria bir konuda çok net olmak istiyor. Joseph'in babası olup olmadığınızı öğrenmek istiyor' dedi. Ben de kalbim durmuş gibi hissettim ve sonra gerçeği söyledim."Ünlü oyuncunun yasak aşkından olan oğlu Joseph Baena ile benzerliği dikkat çekiyor