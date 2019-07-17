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HaberlerSağlık

Arpacık nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Çoğu insan tarafından sanıldığının aksine arpacık bir göz hastalığı değil; göz kapaklarında oluşan bir cilt hastalığıdır. Göz kapaklarının, özellikle de kirpiklerin etrafında bulunan minik bezlerin iltihaplanması nedeniyle oluşan arpacık nedir? Neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

Arpacık nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Çoğu zaman çok basit bir şekilde tedavi edilebilen ve neredeyse her insanda görülen bir hastalık olan arpacık ya da it dirseği nedir? Neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Arpacık ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ARPACIK NEDİR?

Hordeolum veya göz sili enfeksiyonu ya da halk dilindeki ismiyle arpacık veya it dirseği, göz kapaklarında ve kirpik çevrelerinde bulunan az miktardaki minik bezlerde ölü deri, kir veya yağ birikmesi sonucu bu küçük deliklerin tıkanması ve iltihaplanmasıyla oluşur. Genellikle basit bir hastalık olmasına rağmen, bazı durumda cerrahi işlem gerektirebilir.

İki tür arpacık vardır:

  • Dış arpacık: Kirpik dibinde oluşur. Genellikle kıl kökündeki bir iltihap sonucu görülür. Sivilce gibi görünür.
  • İç arpacık: Göz kapağının içinde görülür. Çoğunlukla göz kapağında bulunan bir bezin enfeksiyon kapmasıyla oluşur.

ARPACIK NEDEN OLUŞUR?

  • Kirli elle gözleri ovuşturmak,
  • Nezleyken burnumuzu sildikten sonra gözlere dokunmak,
  • Uzun süre makyajla durmak
  • Makyajı düzgün temizlememek,
  • Vitamin, mineral eksikliği,
  • Stresli ve yorucu günler geçirmek,
  • Toza ve kire maruz kalmak,
  • Gözün enfeksiyona meyilli oluşu,
  • Bağışıklık sisteminin zayıf olması,
  • Yağ bezelerindeki tıkanma,
  • Yağlı yiyecekler tüketmek.

ARPACIK BELİRTİLERİ

  • Kaşınma, batma ve yanma,
  • Gözde sulanma,
  • Gözle görülür bir şişlik,
  • İç arpacık da gözleri kapatırken ya da dokununca hissedilen kitle,
  • Göz çevresinde sarı iltihaplanma,
  • Göz yaşı borusunun dışında biriken iltihap kitlesi,
  • Uyanırken gözleri açmada zorlanma,
  • Işığa karşı hassasiyetin olması,
  • Göz içerisindeki sıvının burun kanallarını tıkaması gibi belirtilerle kendini gösterir.

ARPACIK TEDAVİSİ

Genellikle zararsız bir rahatsızlık olduğundan ufak tefek tedavilerle çözümlenebilir. İltihap sıcak pansuman ile toplanıp dışarı akıtılabilir. Ancak bazı durumlarda arpacık kiste dönüşür.

Arpacık kendi kendine birkaç gün içerisinde geçmediyse şu tedaviler gerekebilir:

  • Antibiyotikler

Doktorunuz göz kapağınıza uygulanacak antibiyotikli göz damlaları veya topikal antibiyotikli kremler verebilir. Göz kapağınızın enfeksiyonu devam ederse veya göz kapağınızın ötesine geçerse, doktorunuz tablet şeklinde antibiyotiklerde önerebilir.

  • Cerrahi

Arpacık kendiliğinden temizlenmezse doktorunuz boşalması için küçük bir kesi yapabilir. Bu iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur, ağrı ve şişliği hafifletir.

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