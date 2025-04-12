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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Arsenal, evinde Brentford'la 1-1 berabere kaldı. 61'de Thomas Partey'in golüyle öne geçse de 74. dakikada Yoane Wissa'nın golüne engel olamayan ve şampiyonluk yolunda yara alan Arsenal, haftayı 63 puanla tamamladı. Zorlu deplasmandan beraberlikle ayrılan Brentford ise puanını 43'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:35
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        Arsenal, sahasında Brentford'a takıldı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Arsenal, evinde Brentford'u konuk etti. Emirates'te oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Maçta Arsenal'in golü 61. dakikada Thomas Partey'den gelirken konuk ekip Brentford'un golü 74. dakikada Yoane Wissa'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında üst üste ikinci kez beraberlik ile yara alan Arseanl 63 puanla 2. sırada yer aldı. Brentford ise 43 puanla 11. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta deplasmanda Ipswich'in konuğu olacak. Brentford ise sahasında Brighton'u ağırlayacak.

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