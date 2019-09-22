İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in konuğu Aston Villa'ydı.
Konuk ekip 20. dakikada McGinn ile öne geçerken Topçular Maitland-Niles'in 41. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı böyle noktalandı.
Ev sahibi 59. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakalasa da 1 dakika sonra Wesley, Aston Villa'yı yeniden öne geçirdi: 1-2.
Pes etmeyen Arsenal, 81. dakikada Chambers'ın golüyle tekrar beraberliği bulurken 84. dakikada Aubameyang galibiyeti getirdi: 3-2.
Arsenal bu sonuçla 3 maç aradan sonra kazanıp puanını 11'e yükseltti.
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