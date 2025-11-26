Arsenal – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası dev bir maça sahne oluyor. Arsenal kendi sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Arsenal – Bayern Münih maçının başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Arsenal – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi Arsenal – Bayern Münih maçı muhtemel 11'leri...
Arsenal – Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde yoluna 4'te 4 ile dolu dizgin devam eden her iki ekip de galip gelip serisine devam etmek istiyor. Bayern Münih rakibiyle oynadığı 5 maçta 1 beraberlik 4 galibiyet alarak hiç mağlup olmadı. Arsenal şansızlığı kırıp Alman temsilcisine karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, "Arsenal – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Arsenal – Bayern Münih maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Bayern Münih maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
ARSENAL-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.