Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u devirdi: Üst üste 5. galibiyet! - Futbol Haberleri

        Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u devirdi: Üst üste 5. galibiyet!

        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 03.01.2026 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'dan deplasmanda kritik galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, Bournemouth'a konuk oldu. Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 3-2 kazandı.

        Mücadeleye ev sahibi takım Evanilson'un 10. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. Arsenal, Gabriel Magalhaes ile 16. dakikada karşılık verdi.

        Arsenal, Declan Rice ile 54'te öne geçti, 71'de yine Rice'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bournemouth, 77'de Eli Junior Kroupi ile farkı 1'e indirdi.

        Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 74. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini elde eden lier Arsenal puanını 48 yaptı. 11 maçtır kazanamayan Bournemouth ise 23 puanda kaldı.

        Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Tottenham'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!