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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber - Futbol Haberleri

        Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber

        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Crystal Palace maçında sakatlık geçiren Bukayo Saka'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:37
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        Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber!
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        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, öğrencisi Bukayo Saka'nın sakatlık durumuyla ilgili kötü haberi verdi.

        ARTETA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık bize büyük bir darbe oldu. Ancak bizim için başka bir zorluğun üstesinden gelebilmek adına büyük bir egzersiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Arteta ayrıca, "Muhtemelen sakatlığı önlemenin yolları vardır. Çok sayıda faktör var. Neler yapabileceğimize bakıyoruz." diye konuştu.

        Bu sezon Arsenal'de 24 maça çıkan İngiliz oyuncu, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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