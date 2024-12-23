Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, öğrencisi Bukayo Saka'nın sakatlık durumuyla ilgili kötü haberi verdi.

ARTETA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık bize büyük bir darbe oldu. Ancak bizim için başka bir zorluğun üstesinden gelebilmek adına büyük bir egzersiz olacak." ifadelerini kullandı.