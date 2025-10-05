Habertürk
        Arsenal, Kenan Yıldız'ı radarına aldı: Derbi için tribündeler!

        İngiliz devi Arsenal, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ı radarına aldı. Mikel Arteta'nın takımında görmek istediği milli futbolcuyu, Arsenal gözlemcileri, Juventus-Milan maçını tribünden izleyecek.

        05.10.2025 - 13:19
        1

        Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'a İngiliz devi talip oldu.

        2

        Tuttosport'un haberine göre; Premier League devi Arsenal, genç yıldızı radarına aldı.

        3

        İngiliz kulübün gözlemcileri, Juventus - Milan maçına gelerek Kenan Yıldız'ı izleyecek.

        4

        Juventus'un bu sezon değişmez isimlerinden olan Kenan, 10 numaralı formayı giyiyor.

        5

        Henüz 20 yaşında olmasına rağmen zaman zaman kaptanlık pazubandını takan milli oyuncu, toplamda 7 maçta süre aldı.

        6

        Bu müsabakalarda 2 gol atan Kenan 4 de asist yaptı.

