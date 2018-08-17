Arsenal Kyiv - Chernomorets Odessa maç önü

Arsenal Kyiv ve Chernomorets Odessa, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Arsenal Kyiv son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chernomorets Odessa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 165 kodlu maçı oynayanlar; Arsenal Kyiv galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Chernomorets Odessa galibiyet oranı 2.50. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Arsenal Kyiv son haftadaki Chernomorets Odessa müsabasında 1-2 yenildi.

Chernomorets Odessa, Arsenal Kyiv karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Arsenal Kyiv, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Chernomorets Odessa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chernomorets Odessa, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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