Premier Lig ekiplerinden Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan devi Napoli'yi konuk ediyor. Bu mücadelenin rövanşı 18 Nisan'da oynanacak ve turu geçen ekip, Villarreal-Valencia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ARSENAL - NAPOLI
SAAT: 22:00
HAKEM: Undiano Mallenco
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Emirates
ARSENAL: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang
NAPOLI: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Fabián, Zielinski; Insigne, Mertens
Napoli, tarihinde İngiliz takımlarına karşı deplasmanda hiç galibiyet elde edemedi. İtalyan temsilcisi 7 kez konuk olduğu İngilizlere 5 kez yenildi, 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Arsenal, 2019 yılında oynadığı Avrupa kupalarındaki iki iç saha maçını da 3-0'lık skorla kazandı.
İki takım daha önce 2013-14 sezonunda birbirlerine rakip olmuşlardı. Söz konusu bu mücadelelerde ev sahibi olan takımlar 2-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
ARSENAL'İN ÇEYREK FİNAL YOLU
UEFA Avrupa Ligi'nin kıdemli teknik direktörü Unai Emery'nin yönetimindeki Londra temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katıldı ve E Grubu'nda Vorskla, Karabağ, Sporting Lizbon ile mücadele etti.
Grup aşamasında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Arsenal tek puan kaybını evinde Sporting karşısında 0-0'lık skorla aldı.
Son 32 turunda Belarus'un BATE ekibiyle eşleşen Arsenal, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen evinde 3-0'lık galibiyet elde edince son 16 turuna yükseldi.
İngiliz devi son 16 turunda da yine ilk maçı kaybedip, tur biletini rövanş karşılaşmasında elde etti. Fransa'nın Rennes ekibine deplasmanda 3-1 kaybeden Arsenal, İngiltere'deki maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
NAPOLI ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
Napoli, UEFA Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Devler Ligi'nde Kızılyıldız, Liverpool ve PSG ile C Grubu'nda mücadele eden İtalyan devi, 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla UEFA Avrupa Ligi biletini elde etti. Napoli, Liverpool ve Kızılyıldız'ı mağlup ederken tek yenilgisini 1-0'lık skorla Liverpool karşısında aldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsviçre'nin Zürich ekibiyle eşleşen Napoli, ilk maçı 3-1 kazandı, rövanşında ise evinde 2-0'lık galibiyetle son 16'ya yükseldi.
Bu turda Red Bull Salzburg'la eşleşen Napoli, ikinci maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen ilk mücadelede elde ettiği 3-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
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