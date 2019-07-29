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HaberlerDünya

Arsenalli futbolcunun evinden ceset çıktı!

HABERTURK.COM

İngiliz ekibi Arsenal'de top koşturan Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin Kahire yakınlarında bulunan evinde bir ceset bulundu. Cesedin, evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirildi

Muhammed Elneny

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Mısırlı orta sahada oyuncusu Muhammed Elneny'nin evinde ceset bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye 100 kilometre uzaklıkta bulunan villadan çıkartılan cesedin, yıldız futbolcunun babası Nasser Elneny tarafından bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, evde bulunan cansız bedenin bir hırsıza ait olduğunu ve hırsızın evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken çarpılarak can verdiğini duyurdu.

Elneny'e ait olan villanın aile tarafından kısa bir süre önce bir yardım kuruluşuna ofis olarak kullanılması için verildiği ifade edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldıktan sonra Londra'ya dönen Mısırlı futbolcunun olaydan telefon yoluyla haberdar edildiği belirtildi.

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