        'Art Show' galerileri buluşturuyor

        Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında düzenlenen Art Show: Galeriler Buluşması 2026, 12-15 Şubat tarihlerinde 2Plan Terminal-Etiler'de sanat dünyasını yeniden bir araya getiriyor...

        Giriş: 03.02.2026 - 00:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:01
        'Art Show' galerileri buluşturuyor
        Türkiye'de galericilik mesleğinin kurumsallaşması ve dayanışma içinde şeffaf bir ekosistemin temellerini atma hedefini kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD), çatısı altında düzenlenen ve 2Plan Terminal - Etiler'de gerçekleşecek Art Show: Galeriler Buluşması 2026, Yapı Kredi Özel Bankacılık ana sponsorluğunda kapılarını açmak için gün sayıyor.

        İlk edisyonu 2024 yılında hayata geçirilen Art Show: Galeriler Buluşması’nın ikinci edisyonu 12 Şubat 2026 Perşembe günü özel ön gösterim ardından 13-15 Şubat tarihleri arasında yeniden sanatseverlerle buluşacak. USGD’nin kapsamlı vizyonunun ve "kültürel bir platform" olma hedefinin ilk somut adımı olarak öne çıkan etkinlik, Türkiye sanat piyasasını uluslararası alanda temsil etme amacı güden galerileri bir araya getiriyor.

        Deneysel ve Özgür Bir Alan

        Dernek, sanat alanının merkezinde yer alan köklü galerilerin yanı sıra, farklı coğrafyalarda ve deneysel pratiklerde faaliyet gösteren nitelikli yapıları da kapsayacak şekilde genişlemeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) tarafından çağdaş sanatın dönüşümüne katkı sunmak amacıyla kurgulanan Art Show: Galeriler Buluşması 2026, dayanışma ve kolektif gücü merkeze alan yapısıyla öne çıkıyor. İlk kez bu etkinlik kapsamında 28 galeriye ev sahipliği yapacak olan 2Plan Terminal - Etiler, 2 kata yayılan yaklaşık 3500 metrekarelik alanıyla Art Show’a alan sağlıyor. Ücretsiz olarak gezilebilecek sergi, her bir galerinin programını kendi ürettiği solo ve duo sunumların yanı sıra, alanında uzman ulusal ve uluslararası sanat aktörlerinin ağırlanacağı bir konuşma programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Galerilerin oluşturduğu güç birliği, Türkiye'deki sanat üretiminin uluslararası standartlarda algılanmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Art Show 2026, her kesimden izleyiciye açık bir paylaşım alanı sunuyor. Etkinlikten elde edilen gelir ise şeffaflık ilkesiyle, sanatsal üretimi desteklemek, burs programları oluşturmak ve yayın projelerini hayata geçirmek üzere tekrar sanatın gelişimine aktarılıyor.

        Art Show 2026'ya katılımcı galeriler şunlar: Ambidexter, Art On İstanbul, artSümer, Bosfor, BüroSarıgedik, C.A.M. Galeri, DİRİMART, EVİN, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev İstanbul, Galerist, KAIROS, Martch Art Project, MERKUR, OG Gallery, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, PİLEVNELİ, PİLOT, SANATORIUM, Simbart Projects, Galeri Siyah Beyaz, The Pill, Versus Art Project, x-ist, Zilberman.

