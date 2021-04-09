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Artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe Borsa İstanbul'da satışları hızlandırdı. BIST 100 endeksi saat 16.30 itibarıyla yüzde 2.4 düşüşle 1382 puana geriledi.

Dün itibarıyla Türkiye'deki günlük vaka sayısı 55 bini aştı. Böylece Türkiye, dünyada günlük vaka sayısının en fazla olduğu 4. ülke konumuna geldi.

Bu durum yeni tedbirlerin gelme, yani ekonomik toparlanmanın yavaşlama ihtimalini doğurdu. Bunun yanında artan vaka sayısı turizmde hedeflenen rakamlara ulaşılamamasını da sağlayabilir. Son olarak Almanya Türkiye'yi 'yüksek riskli' ülke ilan etti. Alman hükümeti vatandaşlarına zorunlu haller dışında Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Bunun etkisiyle Borsa İstanbul'daki ulaştırma endeksi yüzde 3.8 düştü.