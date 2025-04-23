ARTÇI DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

Ana depremin büyüklüğü ne kadar büyükse, artçı depremler de o kadar güçlü olabilir. Ancak artçı depremler genellikle daha düşük şiddetli olur.

Artçı depremler genellikle 4.0 ile 6.0 arasında şiddetlere sahip olabilir, ancak bazı durumlarda bu sarsıntılar 7.0'ye kadar çıkabilir.