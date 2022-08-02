Arthur Masuaku, idmana çıktı

AA

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk yarım saati basına açık yapılan antrenmana, West Ham United'dan transfer edilen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da katıldı. Valerien Ismael, futbolcuyu takım arkadaşlarına tanıttı ve alkışlattı.

İdmana, ağrıları olan Atiba, bir süre önce ameliyat edilen Joseph De Souza ve Serdar Saatçı katılmadı.

Medyaya açık bölümde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve koşunun ardından taktik çalışmalar yaptı.

Öte yandan, Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, 27 Temmuz'da dünyaya gelen ve "Keyan" ismini verdiği oğlu için idman öncesi basın mensuplarına baklava ikram etti. Basın mensupları da Kenan Karaman'ı kutladı.