Zonguldak’ta bir sürücü, öldüğü gerekçesiyle insanların bulunduğu bölgeden uzaklaştırmak istediğini söylediği köpeği yaklaşık 2 kilometre boyunca aracının arkasında sürükledi. Vicdanları sızlatan görüntü tepki çekti.

İHA'nın haberine göre, akılalmaz görüntü Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde çekildi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, halatla aracına bağladığı ölü köpeği 2 kilometre boyunca sürükledi. Bu sırada başka bir sürücü o anları görüntüledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince ifadesi alınan sürücünün vicdanları sızlatan görüntü için gerekçesi de şaşırttı.

Sürücü, ağırlıklı öğrencilerin kullandığı bir kavşakta hastalık sebebiyle öldüğü öğrenilen köpeği bölgeden uzaklaştırmak istediğini söyledi. Sürücü hakkında “mala zarar verme”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 2 bin 200 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.