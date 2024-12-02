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        Haberler Yaşam Artık pilavı hep böyle yapmak isteyeceksiniz! Anne eli değmiş gibi tam kıvamında domatesli pirinç pilavı tarifi!

        Artık pilavı hep böyle yapmak isteyeceksiniz! Anne eli değmiş gibi tam kıvamında domatesli pirinç pilavı tarifi!

        Mutfağınızda klasik pilav tarifine lezzet dolu bir dokunuş katmaya ne dersiniz? Domatesli pirinç pilavı, taze domateslerin enfes aromasıyla harmanlanan, sofralarınızı renklendirecek nefis bir tarif. Yapımı kolay bu pilav, hem günlük öğünleriniz hem de misafir sofralarınız için ideal bir seçenek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:22
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        Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan pilav, domatesin eşsiz lezzetiyle buluşuyor! Domatesli pirinç pilavı, besleyici ve doyurucu yapısıyla her yaştan damak zevkine hitap eden pratik bir yemek alternatifi sunuyor. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

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        MALZEMELER

        1 su bardağı pirinç

        2 adet olgun domates

        1 yemek kaşığı tereyağı (veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı)

        1 tatlı kaşığı tuz

        1,5 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)

        1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)

        Birkaç dal taze nane veya maydanoz (süsleme için)

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        HAZIRLIK

        Pirinçleri yıkayın: Pirinçleri nişastası çıkana kadar birkaç kez soğuk suyla yıkayın ve 10-15 dakika kadar ılık tuzlu suda bekletin. Ardından süzün.

        Domatesleri rendeleyin: Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin veya blenderdan geçirin.

        (İsteğe bağlı) Soğanı ince ince doğrayın.

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        YAPILIŞI

        Yağı ısıtın: Tencereye tereyağını alın ve eritin. (Zeytinyağı kullanıyorsanız doğrudan ısıtın.)

        Soğanı kavurun: (Eğer kullanıyorsanız) İnce doğranmış soğanı tencereye ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        Domatesi ekleyin: Rendelenmiş domatesi tencereye ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak pişirin.

        5

        Pirinçleri ekleyin: Süzülmüş pirinçleri tencereye ilave edin ve 2-3 dakika kadar karıştırarak kavurun.

        Sıcak suyu ekleyin: Tencereye sıcak suyu (veya tavuk suyunu) ve tuzu ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.

        Kısık ateşte pişirin: Pilavı önce orta ateşte, su kaynadıktan sonra ise kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.

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        Dinlendirin: Ocaktan aldıktan sonra pilavı karıştırmadan kapağını kapalı tutarak 10 dakika dinlendirin.

        Servis edin: Pilavı karıştırıp kabartın, üzerine taze nane veya maydanoz ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

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