Artık pilavı hep böyle yapmak isteyeceksiniz! Anne eli değmiş gibi tam kıvamında domatesli pirinç pilavı tarifi!

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan pilav, domatesin eşsiz lezzetiyle buluşuyor! Domatesli pirinç pilavı, besleyici ve doyurucu yapısıyla her yaştan damak zevkine hitap eden pratik bir yemek alternatifi sunuyor. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz!