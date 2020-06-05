AA

Artvin'de yeni normalleşme süreciyle 1 Haziran'da açılan kafe sosyal mesafe kuralı gereği bir masa dolu bir masa boş kalacak şekilde dizayn edildi.

AA'nın haberine göre boş kalması gereken masaların üzerine rezerve yazısı konularak değişik kıyafetler giydirilen cansız mankenler oturtuldu.

Böylelikle kafeye gelen müşterilerin bu masalara oturması engellenerek sosyal mesafe sağlanıyor. Bazı mankenlerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirilmesi hem müşterilerin hem de yoldan geçenlerin beğenisini topluyor.

İşletme sahibi Emrah Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin Artvin’de çok iyi yönetildiğini söyledi. Kentte bir süredir bir vaka görülmediğini aktaran Özkan, bu durumdan çok memnun olduklarını ve yeni normalleşme süreciyle 1 Haziran’da iş yerlerini açtıklarını söyledi.

Özkan, kafede Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafe kurallarını sağlamak için böyle bir uygulama yaptıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Masalardaki cansız mankenlerle hem müşterilerimizin ilgisini çekiyor hem de onların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlıyoruz. Bu masalarda mankenler olduğu için gelen müşteri istese de o masaya oturamıyor. Bir taraftan da kafenin daha kalabalık görünüp iş yeri sahibi olarak bizlerin ve müşterilerin moralini yükseltmek, toplumdaki o psikolojik baskıyı düzeltmek adına bunu yaptık. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz. Müşterilerimiz de çok memnun."

İşletmenin müşterilerinden Berkay Alkan da sosyal mesafe kuralının mankenlerle gösterilmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Uygulamanın çok ilgisini çektiğini dile getiren Alkan, "Örnek bir uygulama olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Görünce çok şaşırdım. Bazı mankenlere yöresel kıyafet giydirmişler. Sosyal mesafe gereği boş kalması gereken masalara mankenler konduğu için biz de diğer masalara oturduk arkadaşlarla. Maske kullanılması zorunlu, biz de bir şey yiyip içmediğimizde bu kurala uyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Altun da kafede mizah katılarak yapılan uygulamayı görünce çok şaşırdığını ve güldüğünü söyledi. İlk gördüğünde anlam veremediğini anlatan Altun, "Sosyal mesafenin sağlanması için yapıldığını öğrenince takdir ettim. Halkımız koronavirüsle mücadele konusunda çok duyarlı. Her Karadenizlide olduğu gibi burada da mizah anlayışı üst seviyede. Çok hoş ve komik" diye konuştu.