Arenadan kaçan boğanın tribüne çıkması kamerada

MURGUL(Artvin), (DHA)ARTVİN'in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri festivalinde bir boğa, rakibiyla arenada dövüşürken birden protokol tribüne çıktı. Seyircilerin panik yaşadığı anlar, kameraya yansıdı.
İlçeye bağlı Osmanlı köyünde 30'uncusu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenada rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. Yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak, ilçe prtokolü ve davetlilerin bulunduğu tribüne daldı. Panik yaşayan seyirciler, kaçarak ve tribün duvarından atlayarak boğadan keçmeye çalıştı. Boğa ise bir süre sonra duvardan atlayarak tekrar arenaya indi. Tribünde 1 kişinin hafif yaralandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Murgul MURGUL(Artvin), (DHA)-
2023-05-07 19:46:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.