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        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon

        ARTVİN'inYusufeliilçesinde düzenlenen Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali'nde tek boynuzu ile rakiplerini yenen Yılmaz Köse'ye ait 800 kilo ağırlığındaki 'Karagöz' isimli boğa, birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:35
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        Arenaya damga vurdu; tek boynuzla şampiyon
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        Sarıgöl Vadisi'ndeki 10 köy muhtarlığınca Dutluk mevkisinde 3'üncü Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali yapıldı. 'Orta boy', 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde 34 boğanın arenaya çıktığı festivale, tek boynuzlu boğa 'Karagöz' damgasını vurdu. Toplam 180 bin TL para ödülü dağıtılan güreşlerde; 'baş' kategorisinde mücadele eden 5 yaşında ve 800 kilo ağırlığındaki 'Karagöz', rakiplerini yenerek finale kaldı. Kategorisinde karşılaştığı 3 boğayı tek boynuzuna rağmen yenip, bir ilki yaşatan 'Karagöz', finalde kendisi gibi 800 kilo ağırlığındaki Seyfettin Demirci'ye ait 'Balyoz' isimli boğa ile 7 dakika güreşti. 'Karagöz', finalde de rakibini yenerek, festivalin 'baş boğası' unvanını aldı. Şampiyon boğanın sahibi Yılmaz Köse, 40 bin lirayla ödüllendirildi. Seyirciler, güreşin ardından tek boynuzlu 'Karagöz'ü dakikalarca alkışladı.

        'KARAGÖZ'ÜME GÖZÜM GİBİ BAKTIM'

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